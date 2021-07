Pd: Letta ha accettato la proposta di candidarsi nel collegio di Siena (3)

(Adnkronos) – “Qualcuno -prosegue Valenti- proverà a dire per screditarci che la candidatura di Enrico Letta sarà l?ennesima candidatura calata dall? alto. Ma stavolta non è così, e noi lo rivendicheremo con fierezza. Questa candidatura è stata ed è fortemente voluto da questo territorio e sancita con un voto unanime nel suo organismo più alto. ?

Alla direzione sono intervenuti anche Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino e presidente della provincia di Siena, in rappresentanza degli amministratori; Giulia Mazzarelli, portavoce della conferenza delle donne democratiche; Carlotta Lecami, segretaria dei Giovani Democratici; Nico Bartalini, giovane amministratore di Torrita di Siena in rappresentanza dell? area della Val di Chiana Senese; Elena Salviucci, giovane imprenditrice in rappresentanza dell? area Amiata Senese e Val d?Orcia; Lucia Angelini, vice sindaca di Asciano, in rappresentanza dell? area delle Crete; Martina Borgogni, assessora a Castelnuovo Berardenga e componente dell? esecutivo provinciale, in rappresentanza dell? area del Chianti; Sara Melaccio, consigliera comunale a Sovicille in rappresentanza della Val di Merse e Rossella Tinti, segretaria di un circolo PD, in rappresentanza del capoluogo e dell? area senese.