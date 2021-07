Più Europa: Emma Bonino rientra nel partito’**

MeteoWeb

Roma, 18 glu. (Adnkronos) – Emma Bonino torna in +Europa: lo ha annunciato durante il secondo congresso nazionale in corso a Roma: ?Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l?impasse”.

“Sono contenta si sia usciti da questa dinamica introvertita con la celebrazione di questo congresso che è stato veramente bello e ben riuscito. I nostri obiettivi e i nostri valori europeisti sono chiari da tempo e senza sbavature. E sono contenta – ha concluso Bonino – siano diventati maggioritari anche per gli altri?.