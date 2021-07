Premi: Caccuri, Crepet, Maraini, Parodi e Viola finalisti della decima edizione (2)

MeteoWeb

(Adnkronos) – Molti i temi di stretta attualità al centro della manifestazione, come testimoniano i saggi selezionati per l?edizione 2021 che si contenderanno l?ambito riconoscimento nella serata conclusiva del 10 agosto condotta da Luca Barbarossa insieme alla giornalista di LaC TV Francesca Lagoteta: ?Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme? (Mondadori) di Paolo Crepet, ‘La scuola ci salverà’ (Solferino) di Dacia Maraini, ?E vissero tutti felici e contenti? (Cairo) di Cristina Parodi e ‘Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario’ (Feltrinelli) di Antonella Viola.

Non saranno però gli unici argomenti al centro del dibattito, ulteriori occasioni saranno offerte dalle presentazioni letterarie, tra le quali, ‘Diario dell?ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro finale’ (La Lepre) di Mauro Mazza intervistato da Giordano Bruno Guerri, ‘Non perderti niente’ (Mondadori) di Luca Barbarossa intervistato da Maria Faragò, ‘Non chiamateli eroi. Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie’ (Mondadori) di Nicola Gratteri intervistato da Paolo Di Giannantonio, ‘Riscatto. Bergamo e l?Italia: appunti per un nuovo futuro possibile’ (Rizzoli) di Giorgio Gori intervistato da Antonella Grippo, ‘La forza delle donne’ (Perrone) di Adriana Pannitteri intervistata da Cataldo Calabretta, e tante altri.