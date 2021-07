Previsioni Meteo, caldo shock e maltempo estremo tra Sabato 31 e Domenica 1 Agosto: sarà un terribile weekend di tempeste al Nord e fuoco al Sud

MeteoWeb

Nell’estate italiana più estrema degli ultimi decenni, flagellata da violente ondate di maltempo al Nord e contestuali avvezioni calde di grande intensità al Centro/Sud, ci apprestiamo a vivere un weekend dai connotati meteorologici davvero impressionanti. Siamo nella fase clou della stagione, tra fine luglio e inizio agosto, e proprio tra Sabato 31 Luglio e Domenica 1 Agosto il Centro/Sud sarà colpito da un’onda di caldo africano di entità eccezionale. Le temperature, che già oggi hanno raggiunto valori massimi elevatissimi fino a +44°C in Sicilia e +43°C in Puglia, saliranno ulteriormente superando i +45°C soprattutto in Calabria e Sicilia, e lambendo il muro dei +40°C anche nelle Regioni centrali.

Attenzione alla contemporanea saccatura fredda e instabile proveniente dalla Penisola Scandinava e diretta sulla Valle del Rodano: proprio Sabato 31 Luglio innescherà violenti temporali che colpiranno il Nord Italia e in modo particolare Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, estendendosi parzialmente a Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Il tempo rimarrà brutto, piovoso, temporalesco e fresco, anche Domenica 1 Agosto. Al Nord roba da Norvegia, al Sud oltre venti gradi in più con clima sahariano per il più folle weekend dell’estate italiana.