Recovery: Giorgetti, ‘condividere migliori esperienze settore pubblico e privato’

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Non dobbiamo disperdere o frammentare gli interventi e dobbiamo lavorare in una logica di rete e di integrazione anche attraverso la condivisione delle migliori esperienze maturate dal settore pubblico e privato”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti intervenendo all’Assemblea di Ania.

“Il settore assicurativo – sottolinea – è certamente tra i più permeabili ai processi di innovazione e in tal senso il settore pubblico può certamente acquisire conoscenza e competenza. Sarà di primaria importanza per il Paese che le imprese continuino a beneficiare di un contesto finanziario e assicurativo adeguato ad una crescita solida e sostenibile”.

Il governo, aggiunge Giorgetti, “è impegnato in questa grande sfida. Siamo consapevoli delle grandi opportunità e delle grandi capacità di questo paese. Siamo anche consapevoli degli elementi di fragilità che saranno toccati dalla transizione ambientale”.