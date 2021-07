MeteoWeb

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “L’incontro con Mancini all’autogrill? Chi è che improvvisamente riesce a registrare uno strano incontro. Io non nulla da temere, mi piacerebbe discutere delle questioni vere del Paese. D’ora in poi mai più all’autogrill, solo in stazione…”. Così Matteo Renzi a Tg2 Post.