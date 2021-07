Terremoto magnitudo 5.3 in Pakistan, avvertito nel Nord del Paese

Scossa di terremoto magnitudo 5.3 oggi in Pakistan: è stata avvertita in vaste aree del Nord del Paese, compresa la capitale Islamabad.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Secondo l’ente per la gestione dei disastri, la scossa si è verificata alle 13:20 ora locale, ha avuto epicentro nella regione dell’Indukush, ed ipocentro ad una profondità di 168 km.