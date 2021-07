Tokyo 2020, due atleti positivi al Covid al villaggio olimpico

MeteoWeb

(Adnkronos) – Due atleti che soggiornano al Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha comunicato oggi il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici 2020 spiegando che si tratta di due atleti dei quali però non sono state rivelate nazionalità e discipline.

Con questi ultimi due casi sale a 47 il numero dei contagiati dal 1° luglio, giorno in cui il comitato organizzatore ha iniziato a calcolare i contagi legati alle Olimpiadi, secondo il bilancio raccolto dall’agenzia di stampa ufficiale Kyodo.

I Giochi Olimpici si svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto, nel pieno del quarto stato di emergenza di Tokyo per il coronavirus, iniziato il 12 luglio e che terminerà il 22 agosto, due giorni prima dell’inizio della celebrazione dei Giochi Paralimpici.