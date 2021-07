Torino: 62enne muore in strada, era stata vaccinata poche ore prima con AstraZeneca

MeteoWeb

Domenica scorsa una donna è morta in Corso Racconigi, a Torino: la 62enne, badante di origine romene, 7 ore prima aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca.

La Procura del capoluogo piemontese ha aperto un’inchiesta. Domani il medico legale Clara Bioletti eseguirà l’autopsia.

La donna soffriva di alcune patologie pregresse, tra cui disturbi legati all’ipertensione.

Secondo quanto noto, la donna si è accorta che qualcosa non andava mentre era alla guida della sua auto, ma è riuscita a fermare la vettura e uscire dell’abitacolo. Poco dopo è deceduta.

Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi: sul posto il 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo e il pubblico ministero Chiara Canepa hanno disposto accertamenti, ma non vi sono al momento elementi che collegano direttamente la somministrazione del vaccino e il decesso della donna.