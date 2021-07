Torino: Crimi, ‘grazie ad Appendino, avanti con nostre battaglie’

MeteoWeb

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Mercoledì 21 luglio i nostri iscritti di Torino potranno votare e decidere chi, tra Valentina Sganga e Andrea Russi, sarà il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative. Abbiamo presentato l’annuncio della votazione, che avverrà su SkyVote, sul nuovo sito del MoVimento (https://www.movimento5stelle.eu/il-21-luglio-si-vota/). Si tratta di due novità che si inseriscono nel percorso di evoluzione e crescita che in queste settimane il MoVimento sta compiendo per prepararsi ad affrontare il futuro e le nuove sfide che ci attendono, fino al 2050”. Così Vito Crimi su Fb.

“Alcune cose stanno cambiando, ma i nostri principi restano saldi e inalterati. Su tutti, quello della democrazia diretta, che per tutti noi continua a rappresentare la massima espressione di partecipazione attiva e democratica dei cittadini alla vita politica, sociale e civile. Voglio infine ringraziare Chiara Appendino, di tutto. In questi 5 anni alla guida della sua città si è dimostrata una sindaca capace, seria, appassionata, determinata e inclusiva. Chiara è una vera 5 Stelle e siamo orgogliosi di lei. Adesso, dimostrando ancora una volta spessore morale e spirito di servizio, Chiara passa il testimone e la sua eredità per continuare le nostre battaglie e costruire un futuro migliore per Torino”.