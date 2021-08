Forte terremoto nel Mediterraneo: scossa magnitudo 5.3 tra Spagna e Marocco [DATI]

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 si è verificata alle 13:20 di oggi, a circa 10 km di profondità. Epicentro appena al largo di Melilla, enclave spagnola in Marocco. Nello specifico il sisma si è generato nel tratto del Mediterraneo chiamato Mare di Alboran. Grande paura e gente in strada in Marocco e Spagna, con particolare risentimento a Malaga, Tangeri e Nador. Il sisma è stato avvertito anche ad Almeria, Granada, Cordova, Siviglia, Fès, Rabat e Oujda.