Al via domani il Food&Science Festival: 3 giorni di incontri, laboratori, workshop, mostre multimediali e installazioni per conoscere la “Nuova Stagione”

Inizia domani il Food&Science Festival, dedicato alla Nuova Stagione che ci aspetta, tra alimentazione e scienza. Fino a domenica 3 ottobre, a Mantova e online, ospiti nazionali e internazionali discuteranno dei temi cari al Festival letti sempre sotto la lente della più stringente attualità. Promossa da Confagricoltura Mantova, ideata da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzata da Mantova Agricola, la tre giorni di divulgazione dedicata alla scienza che studia e innova il consumo di cibo alternerà momenti di riflessione e approfondimento, sperimentazione durante i laboratori e i workshop, esplorazione e meraviglia grazie agli agricoltour e all’installazione multimediale Embryonica.

Primo incontro ufficiale della quinta edizione, alle 10 al Teatro Scientifico Bibiena, il Premio Futuro Sostenibile a cura di Gruppo Tea: condotti da Elisabetta Gallina, Massimiliano Ghizzi, Paola Marcesini e Luca Dal Fabbro presenteranno “Mantova Circolare”, progetto nato per fare rete sul territorio, divulgare e valorizzare la Sostenibilità, alternando momenti di informazione e cronaca con altri più leggeri, tra risate e batture, grazie alla partecipazione dell’attore comico Diego Parassole. Ispirato al tema 2021 della Manifestazione è invece l’incontro successivo, La Nuova Stagione dei gelati: il gusto della sostenibilità, alle 11.30 a Palazzo della Ragione, a cura di IGI, Istituto del Gelato Italiano, durante il quale il prof. Carlo Alberto Pratesi, ordinario di Marketing, innovazione e sostenibilità, presenterà il “Rapporto di Sostenibilità 2020” che analizza i principali impatti ambientali del settore in materia di energia, acqua, CO2 e rifiuti prodotti e il loro andamento negli ultimi anni. Di una nuova stagione, questa volta quella dell’agricoltura europea, discuteranno invece i relatori dell’appuntamento curato da Syngenta, alle 14 sempre a Palazzo della Ragione. Fabio Rolfi, Riccardo Vaccari, Riccardo Vanelli, Giuseppe Natale, Virginia Vergero, Daniele Battista Colombo, Stefano Patuanelli, Angelo Frascarelli, Massimiliano Giansanti e Gianni Ferretti si concentreranno sul “domani” che il settore agricolo si sta preparando a vivere anche grazie l’implementazione della strategia Farm to Fork e la recente presentazione della nuova Politica agricola comune, stabilita in direzione di un processo produttivo ancora più forte, equo e sostenibile.

E come da tradizione, l’inaugurazione del Food&Science Festival 2021 si terrà nel pomeriggio, quest’anno a Palazzo della Ragione, seguendo un programma di incontri che inizia alle 17.30. Prima ospite, Lee Ann Jackson responsabile della divisione Agro-food Trade and Markets dell’OECD (in collegamento digitale), che dipingerà il quadro del sistema agroalimentare dopo la pandemia, seguita alle 18.15 da un panel centrato su numeri, dinamiche e (nuove) regole della competizione nel settore tenuto da Paolo Sckokai, professore di Economia del dipartimento di Economia agroalimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Vincenzo Lenucci, responsabile Area Economica e Centro Studi Confagricoltura e Herbert Dorfmann, deputato del Parlamento Europeo (in collegamento digitale). A concludere, prima dell’incontro con il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti sulle sfide del sistema agroalimentare italiano, alle 19.15, la cerimonia di consegna del premio “L’agricoltura mantovana 2021” a Vittoria Brambilla.

E INOLTRE…

Nel DNA del Food&Science Festival, insieme a incontri, dialoghi e tavole rotonde, anche tanti appuntamenti di natura diversa, per sperimentare il binomio cibo-scienza attraverso laboratori, workshop e visite guidate. Tra gli appuntamenti di venerdì, Tour-Tell, l’agricoltour gastro-scientifico alla scoperta di Mantova, in collaborazione con Confocommercio (alle 17.30 e in replica domenica alle 18.30), con Roberto Cighetti e Chiara Ferrari, il laboratorio Healthy food for healty planet, evento riservato alle scuole a cura di Impactscool Future Hub Milano e Fondazione Umberto Veronesi (ore 10), workshop in cui provare a immaginare quali dinamiche caratterizzeranno il rapporto tra umanità e cibo nel ventunesimo secolo e a ipotizzare diversi scenari possibili per il cibo del futuro. E per concludere, la mostra multimediale sulla (ri)nascita Embryonica, dalle 9 alle 19 alla Loggia del Grano, e l’installazione legata al tema dell’economia circolare Il supermercato della sostenibilità, a cura di Esselunga, domani dalle 15 alle 19 e sabato e domenica dalle 9 alle 19.

Il Festival è promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola. Si avvale di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Transizione Ecologica, Regione Lombardia, Comune di Mantova, Camera di Commercio di Mantova, Politecnico di Milano, Parco del Mincio, Confcommercio Mantova, Autorità europea per la sicurezza alimentare, Fondazione BPA Poggio Rusco come partner istituzionali; di Syngenta, Gruppo Tea, Esselunga, Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano e Consorzio Tutela Grana Padano come main partner; del sostegno di Fondazione Banca Agricola Mantovana; di Unaitalia, Istituto Gelato Italiano, Purina, Gruppo Giancarlo Bianchini & c. S.n.c. e Chr. Hansen come sponsor; di De Simoni come sponsor tecnico; di Sky TG24 e Rai Radio3 come media partner.