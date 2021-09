Calcio: Champions, impresa Sheriff al Bernabeu, Real Madrid ko 2-1

MeteoWeb

Madrid, 28 set. – (Adnkronos) – Il risultato più sorprendente della serata di Champions League arriva senza dubbio da Madrid, dove il piccolo Sheriff Tiraspol riesce ad imporsi per 1-2 in casa del Real, portandosi così clamorosamente in testa al gruppo D con 6 punti, 3 in più dei blancos e 5 in più di Inter e Shakhtar. Vantaggio degli ospiti con un colpo di testa dell’uzbeko Yakhsiboev al 25′. Nella ripresa, al 20′, il Real Madrid pareggia con il rigore di Benzema ma lo Sheriff non demorde e trova il successo al 90′ con un eurogol di Thill.