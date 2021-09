MeteoWeb

Anche Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, conferma che l’immunità di gregge dal Sars-Cov-2 “è una chimera“, come già documentato da tutti gli esperti italiani e internazionali. “Non esiste una % target di popolazione vaccinata in grado di spegnere l’interruttore della circolazione virale“, ha scritto Cartabellotta in un tweet in cui ha pubblicato un’immagine testuale in cui la fondazione Gimbe spiega perchè l’immunità di gregge non ci sarà mai: