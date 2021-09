Coni: Orazio Arancio eletto presidente della commissione nazionale tecnici

MeteoWeb

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – Orazio Arancio è il presidente della commissione nazionale tecnici del Coni per il prossimo quadriennio. Lo ha deciso il direttivo riunitosi ieri presso la Sala delle Fiaccole, al Foro Italico, alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Eletta come vice presidente Valentina Turisini.

La Commissione è composta da Kelum Asanka Perera, Emanuela Maccarani e Giulia Quintavalle e, su invito del Direttivo, completata da Alessandra Sensini, Daniela Isetti, Daniele Molmenti e Claudio Pica, in qualità di membri cooptati.