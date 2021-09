MeteoWeb

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “E’ arrivato il momento di riaprire. Sicuramente una volta che si fa 80%, 75% per teatro e cinema, francamente non capisco la ragione per non fare 100. Io sono per il 100%”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. “Il mondo della cultura ha sofferto moltissimo”.