Expo 2030: Calenda, ‘ci voleva dopo no Olimpiadi, Roma vincerà sfida’

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Che Dio ce la mandi buona, magari sarà un motivo in piu’ per parlarsi nei prossimi mesi. Ci voleva, dopo aver rinunciato alle Olimpiadi, dopo questa idea penitenziale di non farcela, finalmente una bella sfida internazionale che Roma vincerà alla grande”. Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, nel corso di un’iniziativa elettorale a Milano della lista ‘Riformisti- Lavoriamo per Milano con Sala’ a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente.