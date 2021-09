Giordania: l’acqua in uno stagno vicino al Mar Morto si tinge di un colore insolito [FOTO]

MeteoWeb

Oggi numerose persone in Giordania hanno diffuso sui social immagini che mostrano un colore insolito dell’acqua in uno stagno vicino al Mar Morto nella valle del Giordano meridionale.

Il portavoce del Ministero dell’acqua e dell’irrigazione, Omar Salameh, ha dichiarato che l’origine del fenomeno rimane sconosciuta al momento, precisando che responsabili e tecnici del Ministero sono attualmente sul posto per prelevare campioni.

Il capo del Comitato per l’acqua e l’agricoltura del Consiglio del governatorato di Karak, Fathi Al-Huwaimel, ha affermato che le autorità sono state contattate per lavorare sull’identificazione della fonte dell’acqua.

A sua volta, il Direttore dell’Agricoltura della Valle del Giordano Meridionale, Yassin al-Kasasbeh, ha spiegato che questo fenomeno si riscontra negli stagni vicino ai mari per la presenza di un certo tipo di batteri e di alghe rosse che proliferano grazie alla salinità, e ciò cambia il colore dell’acqua esposta alla luce solare.