Il Meteo in Lombardia: in arrivo correnti progressivamente più stabili e aumento delle temperature in quota

MeteoWeb

“Oggi e domani sul Nord Italia è presente un flusso sudoccidentale determinato da un minimo depressionario in colmamento sul Mediterraneo: in Lombardia a tratti irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di isolati rovesci; da mercoledì correnti progressivamente più stabili dai quadranti settentrionali, con aumento delle temperature in quota: progressivamente più soleggiato con temporanei rinforzi di vento da nord sulle Alpi, senza precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con i maggiori addensamenti sui settori meridionali della regione e sulle prime Prealpi; dalle ore centrali più soleggiato.

Precipitazioni: fino al primo pomeriggio isolati piovaschi possibili su pianura e prime Prealpi.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 13°C e 15°C, massime tra 23°C e 25°C.

Zero termico: attorno a 2800 metri, in risalita dal pomeriggio fino a 3600 metri in serata.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna deboli settentrionali, con locali rinforzi sulle creste Alpine di confine.