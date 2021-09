Meteo, domenica di forte maltempo al Nord: temporali in atto tra Piemonte e Lombardia, oltre 90 mm di pioggia tra Novarese e Varesotto [LIVE]

MeteoWeb

Un’area perturbata in arrivo dalla Francia interessa in queste ore le regioni nord-occidentali italiane, in estensione, nel corso della giornata, al resto del Nord e su parte del Centro.

L’ingresso del fronte sul Piemonte sta generando temporali intensi sul Torinese, con forti rovesci anche sul Nord della regione. Al momento si registrano accumuli di 91 mm a Dormelletto (NO), 71 mm a Masserano (BI), 65 mm a Lozzolo (VC), 45 mm a Parella (TO), 37 mm a Chivasso (TO), 34 mm a Torino, 34 mm a Varallo (VC).

Accumuli importanti si registrano anche nel Nord della Lombardia, con 97 mm a Borgnana (VA), 91 mm a Sesto Calende (VA), 78 mm a Cavagnano (VA), 47 mm a Varese.

Il Comune di Varese ha reso noto che “a causa del maltempo e dell’innalzamento dell’allerta meteo al momento è stata chiusa la circolazione sulla SP 62 nel tratto tra la Rasa (dopo la Motta Rossa) e Brinzio“.

