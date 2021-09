Migranti: Morani (Pd), ‘Salvini feroce con avversari ma tenerone con Morisi’

MeteoWeb

Roma, 30 set (Adnkronos) – “Salvini giustizialista feroce con gli avversari, tenerone con il suo braccio destro che pare coinvolto in una brutta vicenda di droga e prostituzione”. Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Pd, a proposito del commento del leader della Lega Matteo Salvini alla notizia della condanna di Mimmo Lucano.

“Lo ‘sfruttamento’ degli stranieri può avvenire in tanti modi verrebbe da dire ma non si deve scendere al suo livello ovviamente”, aggiunge Morani.