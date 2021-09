Migranti: Salvini, ‘domani tre righe su Lucano, ad altri non viene perdonato nulla’

MeteoWeb

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Oggi hanno candidato un sindaco di sinistra ma essendo di sinistra domani ci saranno tre righe perchè in Italia funziona così. A qualcuno non vien perdonato nemmeno un divieto di sosta…”. Così Matteo Salvini a un’iniziativa elettorale a Latina.

“La grande differenza tra noi e la sinistra è che quelli là siccome non hanno idee insultano e passano il tempo a sperare che all’altro qualcuno capiti qualcosa di male”.