Nadef: ok Cdm a documento, aumento 6% Pil

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell?economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) 2021”. Si legge nella nota del Cdm.

“La Nota prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit e definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell?economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La previsione di aumento del prodotto interno lordo (Pil) per l?anno in corso sale al 6%, dal 4,5% previsto nel Def in aprile, mentre la previsione di indebitamento netto (deficit) scende dall?11,8% del Pil nel Def al 9,4% della Nadef. Anche la stima per il rapporto debito/Pil è rivista al ribasso rispetto al 159,8% previsto nel Def; ciò implica una flessione dell?incidenza del debito sul prodotto interno lordo al 153,5% già nel 2021”.

“Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2022 la Nadef fissa un obiettivo di deficit pari al 5,6% del Pil, che si confronta con un saldo a legislazione vigente pari al 4,4%. La Nadef delinea inoltre una progressiva e significativa riduzione dell?indebitamento netto, che si attesterà al 3,3% del Pil nel 2024”.