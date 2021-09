Paura e danni in Germania, tornado colpisce la città baltica di Kiel: persone trascinate in acqua, almeno 8 feriti [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Paura, danni e almeno 8 feriti (di cui 4 gravi) sulla costa baltica, nel Nord della Germania: un tornado nella serata di ieri ha colpito Kiel, nello Schleswig–Holstein.

Il vortice ha fatto volare e trascinato in acqua vari oggetti e diverse persone, ha riferito un portavoce della polizia. A finire in acqua sarebbero stati i membri di un club di canottaggio, che stavano cercando di portare a riva due delle loro imbarcazioni. A quanto ha riferito la polizia, alcuni presenti si sono poi buttati in acqua per soccorrerli. Altri, invece, sono stati colpiti da oggetti in volo.

Danni sono stati segnalati anche a Kiel-Meimersdorf e Kiel-Gaarden, dove alcuni tetti sono stati parzialmente divelti. Anche alcuni alberi sono stati sradicati. Secondo i media locali i venti hanno superato i 100 km/h, con picchi di 110km/h.

Trombe d’aria di questa violenza “non sono assolutamente prevedibili,” ha spiegato il meteorologo di Kiel Sebastian Wache all’agenzia Dpa. “Il tempo di un avviso di tornado è al massimo qualche minuto prima,” ha dichiarato a Bild il meteorologo Dominik Jung.

Un funzionario dell’agenzia meteorologica nazionale DWD, citato dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, ha detto che il tornado probabilmente non era molto forte, ma che avrebbe potuto causare molti più danni se avesse colpito il centro città piuttosto che un’area in gran parte disabitata.

Secondo l’European Severe Weather Database ci sono da 20 a 60 tornado ogni anno in Germania.