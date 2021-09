Previsioni Meteo, non solo maltempo nel weekend: zampata nordafricana al Centro-Sud con sole e caldo

MeteoWeb

Il prossimo fine settimana sarebbe caratterizzato, secondo le previsioni meteo, da una buona dinamicità del tempo. Abbiamo già rilevato, in altre sedi, la prospettiva di un’azione instabile atlantica sul bordo settentrionale di un’alta pressione afro-mediterranea, azione in grado di arrecare un peggioramento progressivo del tempo su diverse regioni settentrionali e anche su alcune centrali. Ma non sarebbe questo l’unico aspetto caratterizzante l’ultimo weekend di settembre. Il promontorio anticiclonico, infatti, seppure attaccato sulla parte settentrionale, continuerebbe a tenersi piuttosto attivo e strutturato in prossimità del Mediterraneo centro-meridionale dove, per di più, agirebbe la base, più solida, anticiclonica con componente termica nordafricana piuttosto accentuata.

Insomma, accanto alle piogge e anche ai temporali diffusi su diverse regioni settentrionali, le previsioni meteo per il fine settimana sarebbero anche per tempo ampiamente soleggiato, stabile e perfino piuttosto caldo su altrettante aree, soprattutto centro-meridionali. Più nello specifico, le regioni del Sud in genere vedrebbero sole prevalente, magari soltanto con un transito di nubi medio-alte in più nella giornata di domenica, ma nubi generalmente innocue. Bel tempo prevalente anche al Centro, salvo qui nubi irregolari più frequenti, ma tempo generalmente anche qui asciutto, eccetto la Toscana centro-settentrionale dove sono attese più nubi e anche rovesci o temporali, e qualche fastidio occasionale sul Nord Marche e Nord Umbria. Tempo asciutto, ma con nubi irregolari medio-alte in transito, anche sulle isole maggiori. Un rilievo particolare va dato, secondo le previsioni meteo, all’andamento termico, con prospettive di aumento in maniera generalizzata dei valori un po’ su tutta la penisola, naturalmente in meno sulle regioni settentrionali, dove ci saranno più nubi e anche più piogge. I valori, rispetto a quelli attuali, potranno aumentare fino a 10°C al Centro Sud, anche +12/+13°C sulla Sardegna. Le temperature massime potranno tornare a raggiungere i +34/+35/+36°C sulle pianure centro-meridionali, fino a punte di +37°C, sulla Sicilia o anche +38°C in Sardegna. Insomma, per l’ultimo fine settimana di settembre potrebbe concretizzarsi anche l’ultima zampata calda nordafricana con possibili valori da piena estate su molte aree centro-meridionali. Maggiori dettagli sull’evoluzione per il prossimo fine settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.