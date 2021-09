Roma: Maraio, ‘unico voto utile Gualtieri, Calenda è regalo a destre’

MeteoWeb

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “L’unico voto utile per riportare a Roma la competenza è quello per Roberto Gualtieri, l’unico candidato capace di interpretare le istanze della città e che rappresenta in maniera netta una discontinuità con l’attuale amministrazione grillina che ha portato Roma in una condizione di degrado e abbandono senza precedenti?. Lo ha detto il segretario del Psi, Enzo Maraio, alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Roma, in Piazza Vidoni nel centro storico della città, insieme a Roberto Gualtieri e Bobo Craxi.

Maraio ha proseguito: ?Con Gualtieri punteremo su ambiente, mobilità ma soprattutto intendiamo costruire una città accogliente e in grado di offrire opportunità per i nostri giovani. Bisogna dire chiaramente ai romani che votare altri candidati come Calenda significa fare un regalo alla destra e riportare questa città agli anni bui che tutti conosciamo. Del resto se Calenda piace ai leghisti un motivo ci sarà e per questo abbiamo scelto di stare al fianco di Gualtieri, senza ammiccamenti o accordicchi che potrebbero mettere la città nuovamente in mano alla destra”.