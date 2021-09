Scuola: preside Ite Tosi, ‘servirà Green pass per alternanza lavoro, tampone studenti sia gratuito’

MeteoWeb

Roma, 29 set. (Adnkronos) – Pandemia e Green pass complicano l’Alternanza scuola-lavoro, ormai denominata dal 2019 con l’acronimo Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l?orientamento) che permettono agli studenti di affiancare alla formazione scolastica un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato. “I miei studenti dovrebbero essere inseriti per tre settimane in azienda e saranno equiparati ai lavoratori per legge. Dunque avranno bisogno del Green pass”, dice all’Adnkronos Amanda Ferrario, dirigente scolastica dell’Ite Tosi di Busto Arsizio in provincia di Varese, frequentato da circa 2100 studenti. “Che facciamo dal 15 ottobre quando il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori? La logica dice che avranno bisogno della certificazione verde. Per i ragazzi in quarantena il tampone è convenzionato e per l’alternanza? Per garantire il diritto allo studio dovranno garantire il tampone gratuito”.