Terremoto in Grecia, violenta scossa colpisce Creta: aggiornamenti LIVE

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Grecia, ed in particolare nell’area di Creta, dove è stato localizzato l’epicentro.

L’evento si è verificato alle 08:17 ora italiana.

Secondo i dati preliminari del Centro Euro-Mediterraneo (EMSC), si sarebbe trattato di un sisma magnitudo 6.2 (Mwp 6.1 secondo l’INGV), localizzato a 10 km sudest da Ano Arhanes e 21 km sud-sudest da Irákleion (Candia, nota anche come Iraklio), a circa 2 km di profondità.

L’EMSC riporta anche 2 repliche, magnitudo 3.7 e 4.8.

Seguiranno aggiornamenti in diretta, mappe e dati ufficiali.