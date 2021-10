Accadde oggi: l’11 ottobre 1968 il primo volo Apollo con equipaggio

MeteoWeb

L’11 ottobre del 1968 partiva il primo volo spaziale con equipaggio del programma statunitense Apollo: gli astronauti Walter Marty Schirra, Donn Fulton Eisele e Ronnie Walter Cunningham trascorsero 11 giorni nello Spazio, mentre orbitavano attorno alla Terra per testare il modulo di comando che era stato progettato per portare l’uomo sulla Luna.

Lanciata dalla base dell’Air Force di Cape Canaveral (allora si chiamava Cape Kennedy), la missione dell’Apollo 7 fu un successo ingegneristico: tutti i sistemi funzionarono e gli obiettivi dei test furono raggiunti.

Quel volo consentì di testare tutte le procedure e le prestazioni dell’equipaggio e avvenne in un clima di grande emozione, a 21 mesi dalla tragedia dell’Apollo 1 (3 astronauti morirono a causa dell’incendio del veicolo sulla rampa di lancio).