4 Ottobre, San Francesco d’Assisi: le più belle IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico a Francesco e Francesca

Oggi, 4 Ottobre, si ricorda San Francesco d’Assisi.

Per l’occasione proponiamo una selezione di immagini e (in coda) frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome “Francesco” o “Francesca“, “Franco“, “Franca“.

Minuto, quasi cieco, stremato dalle malattie, con le mani e i piedi segnati dalle stimmate, Francesco, ancora prima di essere un grande santo è stato un uomo che ha saputo cambiare il mondo con la purezza della sua fede. Nato ad Assisi intorno al 1181 da famiglia benestante, nel 1205 – dopo una giovinezza violenta e scapestrata – Francesco scopre il messaggio di Cristo, e non solo decide di rinunciare ai beni materiali, ma si spoglia dei suoi abiti di fronte al Vescovo e a una grande folla. Nel 1210 Papa Innocenzo III approverà la prima regola francescana, e nel 1212 la giovane Chiara, amica fedele di Francesco, fonderà il ramo femminile ”Ordine delle Clarisse”. Francesco, uomo modesto e umile, il 24 settembre 1224 si avvicina più che mai al Signore, e durante una profonda estasi a La Verna riceve le stimmate di Cristo. Morirà il 3 ottobre 1226; canonizzato da Gregorio IX ad appena due anni dalla morte, sarà tumulato ad Assisi nella Basilica a lui dedicata, dove oggi è venerato come Patrono d’Italia.

Di seguito frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico: