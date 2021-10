Abruzzo: orso marsicano a spasso per le vie di Villalago, incursione in pieno centro [VIDEO]

MeteoWeb

Una femmina adulta di orso bruno marsicano, a passeggio per le vie di Villalago, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo: è accaduto nella serata di giovedì, quando l’esemplare è stato visto tra le vie del centro noncurante della presenza delle persone.

L’incursione dell’orso è stata filmata in Piazza Celestino Lupi.

La presenza dell’animale sta diventando frequente: le incursioni avvengono spesso all’interno del centro abitato di Villalago e nei paesi confinanti di Scanno, Pescina e Celano.