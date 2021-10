Allerta Meteo, Lunedì 25 Ottobre scuole chiuse in molti comuni del Sud: l’ELENCO aggiornato in diretta

MeteoWeb

Domani, Lunedì 25 Ottobre, in molti comuni del Sud e in modo particolare di Calabria e Sicilia, le scuole rimarranno chiuse per apposita ordinanza dei Sindaci che arriverà nel pomeriggio di oggi dopo la diramazione dell’allerta meteo della protezione civile, che ha già lanciato l’allarme rosso per domani sulla quasi totalità del territorio calabrese. Il maltempo provocato dal ciclone Mediterraneo che stamattina ha già colpito duramente Pantelleria, sarà particolarmente estremo proprio sulla Calabria jonica dov’è elevato il rischio di gravi eventi alluvionali.

In quest’articolo aggiorneremo in tempo reale l’elenco completo di tutti i comuni in cui domani, Lunedì 25 Ottobre, le scuole saranno chiuse per allerta meteo:

Taormina (Messina)

elenco in aggiornamento minuto per minuto

