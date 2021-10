Alluvione in Liguria, il 4 ottobre a Rossiglione sono caduti 883,8mm di pioggia in 24 ore: “come se si fosse svuotato per due volte il bacino del Brugneto”

MeteoWeb

L’autunno è iniziato nel peggiore dei modi per la Liguria, con un’alluvione che tra 3 e 4 ottobre ha scaricato quantità impressionanti di pioggia sulla regione, tanto da battere diversi record pluviometrici nazionali. In un post pubblicato su Facebook, Limet (associazione ligure di meteorologia) snocciola alcuni dati che danno idea della violenza del fenomeno che ha colpito la regione.

Questi alcuni dei dati pluviometrici più rilevanti di lunedì 4 ottobre, evidenziati da Limet:

“ 178,2mm in 1 ora a Vara Superiore (Urbe, SV), ad un soffio dal record nazionale di 181mm/1h del 4 novembre 2011 a Vicomorasso (S. Olcese, GE);

a Vara Superiore (Urbe, SV), ad un soffio dal record nazionale di 181mm/1h del 4 novembre 2011 a Vicomorasso (S. Olcese, GE); 377,8mm in 3 ore , sempre a Vara Superiore (Urbe, SV) record nazionale su questo intervallo di tempo;

, sempre a Vara Superiore (Urbe, SV) record nazionale su questo intervallo di tempo; 496mm in 6 ore a Montenotte Inferiore (Cairo Montenotte, SV), record nazionale su questo intervallo di tempo;

a Montenotte Inferiore (Cairo Montenotte, SV), record nazionale su questo intervallo di tempo; 740,6mm in 12 ore a Rossiglione (GE), record nazionale su questo intervallo (superati i 717,8mm/12h del 7-8 ottobre 1970 a Genova Bolzaneto, episodio che causò devastazioni e almeno 35 vittime nel capoluogo);

a Rossiglione (GE), record nazionale su questo intervallo (superati i 717,8mm/12h del 7-8 ottobre 1970 a Genova Bolzaneto, episodio che causò devastazioni e almeno 35 vittime nel capoluogo); 883,8mm in 24 ore sempre a Rossiglione (GE), poco distante dal record nazionale di 948,4mm del 7-8 ottobre 1970 a Genova Bolzaneto”. Questo significa che a Rossiglione sono caduti 883,8 litri/m².

Per spiegare meglio i dati, Limet evidenzia che “la superficie di Rossiglione è di 47,59km², ossia 47.590.000m². Facciamo il calcolo: 883,8 litri/m² × 47.590.000m² = 42.060.042.000 litri. L’altro ieri, nel Comune di Rossiglione, sono caduti oltre 42 miliardi di litri d’acqua, che equivalgono a circa 42 milioni di metri cubi. La capienza del Brugneto, l’invaso idrico più grande della Liguria, è di 25 milioni di metri cubi. È come se in 24 ore, su Rossiglione, fosse stato svuotato per quasi due volte l’intero bacino del Brugneto da pieno”.

“In Liguria piove più violentemente che in qualunque altra parte del mondo extra-tropicale. Questo è un dato di fatto. Ed è davvero arrivata l’ora di accettarlo. La prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico devono diventare una priorità massima, assoluta, che non può e non deve conoscere attenuanti”, commentano gli esperti di Limet.