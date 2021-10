Fdi: Conte, ‘finanziamento partiti tema serio, io onorato di M5S’**

MeteoWeb

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “In altre forze politiche ci sono stati casi, vediamo, aspettiamo che la magistratura faccia luce, ma il tema del finanziamento pubblico ai partiti è un tema serio. Io mi onoro di guidare un Movimento che ha fatto una campagna elettorale con le donazioni degli stessi eletti, senza spendere nulla. Io mi onoro, farò di tutto perché la legalità, l’etica pubblica e l’antimafia sia al primo posto. Per noi non basta rispettare le regole. Il dibattito pubblico non può essere inquinato da temi come il finanziamento illecito ai partiti, né da temi fascisti, razzisti e xenofobi”. Così Giuseppe Conte, chiudendo la campagna elettorale di Virginia Raggi.