L’Uragano Mediterraneo Apollo spaventa la Sicilia orientale: mareggiate nel Catanese [FOTO e VIDEO]

L’Uragano Mediterraneo Apollo spaventa la Sicilia orientale: sono soprattutto Siracusa e i centri della provincia come Augusta – rimasta isolata, a causa di veri e propri fiumi d’acqua, dopo la chiusura della statale – a subirne al momento le conseguenze maggiori con strade, coste e campagne allagate. Segnalata pioggia battente anche a Catania, con mareggiate sulla costa della provincia (foto e video a corredo dell’articolo) ma senza gravi criticità.

“La situazione è meno grave rispetto a quella che temevamo,” ha affermato il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in merito all’emergenza maltempo. Il primo cittadino si è recato stamani nella zona del Villaggio di Santa Maria Goretti, nei pressi dell’aeroporto di Fontanarossa, particolarmente colpita dal pesante nubifragio dei giorni scorsi. “Aspettiamo il nuovo bollettino alle ore 16, ma voglio ringraziare i miei concittadini per come stanno rispettando le prescrizioni e le ordinanze e per il grande senso di responsabilità che stanno dimostrando“. “Speriamo – conclude Pogliese – che ‘Apollo’ non ci riservi sorprese ma ad oggi la situazione è meno grave di quella che ci aspettavamo“.

“La Protezione civile regionale, con le prefetture, monitora costantemente la situazione e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud orientale dell’Isola. I nostri uomini sono tutti mobilitati da ieri sera, pronti ad accorrere dove si rendesse necessario. Invito tutti alla prudenza, a restare ancora a casa, ad aspettare l’evoluzione delle prossime ore. Solo in tarda serata potremo tentare di fare un bilancio,” ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito all’emergenza meteo che continua a interessare la Sicilia ancora in queste ore.