Maltempo, forti temporali nella notte a Pantelleria: allagamenti, smottamenti e danni, verso lo stato di calamità – FOTO

Dal pomeriggio di ieri, mercoledì 27 ottobre, Pantelleria è stata colpita da forti temporali che hanno provocato allagamenti, smottamenti e disagi alla circolazione. La pioggia battente ha continuato a cadere anche nella notte, infliggendo altri danni all’isola. Diversi muretti sono caduti per la furia dell’acquazzone. Anche alcune barche ormeggiate al porto sono affondate (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Oggi è iniziata la conta dei danni sull’isola, con tecnici Comunali, Protezione Civile e Vigili del Fuoco che stanno intervenendo sulle emergenze. Si sta predisponendo la richiesta di stato di calamità e l’attivazione del COC. “È importante che Pantelleria non sia dimenticata, anche se ci sono situazioni più gravi, perché contestualmente questa è un’isola non abituata alla pioggia che ha ricevuto in una notte il 30% dell’acqua che cade in un anno e questo per noi è gravissimo. Ci sono danni ovunque e chiederemo lo stato di calamità naturale”, ha scritto in un post su Facebook l’assessore Francesca Marucci.

Oggi a Pantelleria, le scuole sono rimaste chiuse per via del maltempo.

