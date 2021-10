Maltempo, forti piogge e venti al Centro: punte di 164mm in Abruzzo, allagamenti e alberi caduti in diverse regioni

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito oggi le regioni centrali, in particolare Marche, Abruzzo, Umbria, mentre dalla notte, piogge e forti venti hanno sferzato anche l’Emilia Romagna, dove si registrano punte di 157mm a Voltre e diverse località che hanno superato i 120mm in provincia di Forlì-Cesena.

Registrati anche e 153mm a Tronto e 128mm a Mozzano (Ascoli Piceno) e diverse località oltre i 110mm in provincia. In Umbria, si registrano punte di 102mm a Gualdo Tadino, mentre in Abruzzo sono caduti 164mm a Nereto, 115mm a Tortoreto e 114mm a Controguerra.

Le forti piogge e le raffiche di vento di 60-70km che hanno sferzato queste regioni hanno provocato danni e disagi. La pioggia caduta sul Teramano ha provocato diversi allagamenti, con i Vigili del Fuoco che nel corso della giornata hanno già effettuato dieci interventi. Le zone più colpite sono state quelle della Val Vibrata e della zona costiera da Giulianova a Martinsicuro, con i pompieri che hanno provveduto principalmente a liberare scantinati dall’acqua e a soccorrere automobilisti in difficoltà per le condizioni delle strade e a causa di sottopassi allagati. Una squadra, in particolare, è dovuta intervenire per soccorrere due automobilisti rimasti bloccati con la loro auto in un sottopasso ferroviario in via D’Annunzio a Giulianova, completamente invaso dall’acqua. I due occupanti dell’auto sono stati messi in salvo e appena l’acqua comincerà a defluire sarà recuperata anche l’auto.

Intanto si registrano numerosi problemi sulla viabilita’ provinciale. Una frana ha interessato la provinciale 1/F nel comune di Torano, cosi’ come la provinciale 14 fra Sant’Egidio e Civitella del Tronto. Criticita’ si registrano anche sulla sp 8 del Salinello, mentre a Teramo in serata e’ stato chiuso lo svincolo della galleria di Teramo centro del Lotto Zero.

Nel Ravennate, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la rimozione di rami di alberature pericolanti e di alberi caduti a causa del forte vento. In particolare, intorno alle 16.40 a Faenza, in via Sacchetti all’incrocio con via Vittorio Veneto, una squadra di pompieri del distaccamento di Faenza e una squadra di quelli del distaccamento di Ravenna, hanno rimosso, con un’Autopompa Serbatoio e un’Autogru, un albero crollato su alcune automobili in sosta. Nessuna persona è risultata coinvolta dalla caduta della pianta.

Anche ad Ancona, i Vigili del Fuoco hanno condotto interventi per la sistemazione di alberi e rami pericolanti a causa del maltempo. Il Coc, il centro operativo comunale della Protezione civile, è tuttora operativo ed è rimasto aperto e presidiato anche durante la scorsa notte. Durante la notte gli addetti al verde sono intervenuti, insieme ai Vigili del Fuoco, in via Birarelli per mettere in sicurezza alcuni alberi e rami pericolanti e liberare la sede stradale da quelli caduti. Tutti i sottopassi sono attualmente in ordine e monitorati costantemente da telecamere e sensori. “Fortunatamente non ci sono stati allagamenti – spiega l’assessore alla Protezione Civile Stefano Foresi -. Mentre le previsioni ipotizzavano piogge fino ad 80 millimetri, sia l’intensità che la quantità di precipitazioni è risultata più moderata, raggiungendo quota 40-50 millimetri. Questo non significa che si debba abbassare la guardia. Occorre continuare il monitoraggio del nostro territorio. La Protezione Civile ha emesso intanto un nuovo bollettino: da stanotte l’allerta passa da arancione a gialla ma con rischio idraulico e idrogeologico; per questo il Comune continuerà a monitorare la situazione“, conclude Foresi.