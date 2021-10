Il maltempo insiste sulla Sicilia orientale, nubifragio nel Catanese: strade allagate a Catania, soccorsi automobilisti bloccati – VIDEO

MeteoWeb

Piogge insistono sulla Sicilia orientale a causa del Ciclone Mediterraneo che ha iniziato a sferzare l’estremo Sud domenica 24 ottobre. Le piogge insistenti sul Catanese stanno provocando allagamenti e disagi, anche nella stessa Catania. Famiglie e automobilisti sono stati soccorsi dalla Protezione Civile regionale e da associazioni di volontari a causa di un nubifragio che sta colpendo città e provincia.

A Catania, dove sono già caduti 58mm di pioggia, alcune strade si sono state trasformate in torrenti, anche per l’accumulo dell’acqua piovana che si riversa sulla città dai paesi etnei. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo. Allagamenti i registrano al villaggio Santa Maria Goretti, attiguo all’aeroporto, nella zona industriale e nelle zone marinare della Plaia e di Vaccarizzo. Invasa anche la strada statale 114 che collega Catania e Siracusa. A Mascali, in contrada Fondachello, sono state chiuse alcune strade e alcuni automobilisti sono stati soccorsi.

A Misterbianco, per lo smottamento di fango e detriti da Monte Cardillo, sono state fatte evacuare quattro famiglie. E’ stata liberata l’unica strada di collegamento, ma per precauzione gli abitanti hanno lasciato le case, mentre la zona è costantemente monitorata dai volontari della Protezione Civile.

I Vigili del Fuoco di Catania hanno, finora, eseguito 214 interventi movimentando 429 operatori. Nel dettaglio hanno soccorso complessivamente 61 persone, eseguiti 91 interventi per danni da acqua o dissesto statico e 31 per rimozione di alberi o parti pericolanti.

