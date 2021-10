Previsioni Meteo: spiccata dinamicità atmosferica nell’ultima settimana di ottobre, tra impulsi instabili e sbalzi termici

MeteoWeb

Dopo la fase nuovamente più instabile che dovrebbe prendere piede intorno a metà di questa settimana e proseguire fino al weekend prossimo, 23/24 ottobre, le previsioni meteo per il prosieguo del mese, non computano particolari affermazioni di figure bariche. Nella sostanza, per l’ultima settimana di ottobre si profilerebbe, stando alle ultime simulazioni modellistiche, un regime di spiccata variabilità atmosferica con avvicendamento di brevi pause più anticicloniche e altre azioni umide di matrice nordoccidentale. Una sorta di circolazione ibrida, talora contrassegnata da maggiori infiltrazioni di aria instabile oceanica le quali, per di più, potrebbero avere una matrice ancora una volta più fresca settentrionale, in altre occasioni da moderate ingerenze di correnti più stabilizzanti legate all’alta pressione delle Azzorre, ma senza che entrambe le ingerenze, almeno stando agli ultimi dati, si mostrino particolarmente significative.

Più nello specifico, dopo il passaggio instabile del fine settimana prossimo, tra il 25 e il 26 ottobre potrebbe aversi un intervallo nuovamente più stabile anticiclonico su buona parte del paese, salvo ancora la possibilità di piogge o rovesci sull’estremo Sud, specie Sicilia, Calabria e aree ioniche in genere. Poi, tra il 27 e il 28 del mese, potrebbe giungere un altro moderato calo instabile Nord Atlantico e portare un’altra fase di rovesci irregolari da Nord a Sud seguiti a ruota da un lieve, generale miglioramento verso il 29/30. L’evoluzione tra fine mese e la festività di Ognissanti potrebbe vedere, però, stando alle ultime previsioni meteo e anche un po’ in controtendenza rispetto a quelle di qualche giorno fa, l’avvento di nuove infiltrazioni umide atlantiche con possibile arrivo di altri rovesci al Nord e sulle regioni tirreniche. Insomma, una spiccata dinamicità atmosferica per l’ultima parte di ottobre anche con sbalzi termici, dapprima con un nuovo calo generale delle temperature dal 23 al 26, poi successivo aumento verso fine ottobre. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo per il prosieguo del mese in corso nei nostri quotidiani aggiornamenti.