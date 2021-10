Roma: Gualtieri, ‘ampia riforma governance, macchina amministrativa va rilanciata’

MeteoWeb

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Alla vigilia delle elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai dipendenti dell?Amministrazione Capitolina che in questi giorni sono al lavoro, con impegno, dedizione e professionalità, per garantire lo svolgimento ordinato ed efficiente delle operazioni di voto”. Lo scrive Roberto Gualtieri su Fb.

“Occasioni come questa ricordano a tutti l?importanza della macchina amministrativa e del suo ruolo nella vita dei cittadini. Un tema che sarà fondamentale anche per affrontare con successo le tre tappe del Pnrr, del Giubileo e della candidatura ad Expo 2030. Roma può vincere queste sfide se torna a realizzare progetti ambiziosi e se rimette finalmente al centro il rilancio della macchina amministrativa della città”.

“Un rilancio da perseguire all?interno di un?ampia riforma della governance di Roma e da realizzare fianco a fianco con i dipendenti Capitolini. Partendo, innanzitutto, da un forte investimento sulle loro professionalità. Va avviata, quindi, una grande fase di formazione interna, con tre obiettivi principali: ovviare alla fuoriuscita di esperienze legata all?alta età media dei dipendenti; poi, potenziare la transizione digitale che sarà sempre più centrale nella vita amministrativa; infine, valorizzare maggiormente le risorse interne. Accanto alla formazione, si dovranno favorire nuovi innesti e le progressioni verticali”.