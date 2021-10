Roma: Lollobrigida, ‘se Calenda coerente voti Michetti a ballottaggio’

MeteoWeb

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Calenda sostiene di essere la vera alternativa a Gualtieri e afferma che andrà lui al ballottaggio e non Michetti. I cittadini valuteranno la sua coerenza tra 15 giorni, quando al secondo turno andranno Michetti e Gualtieri. Se veramente Calenda è alternativo alla sinistra, così come ha dichiarato, quel giorno potrà dimostrarlo facendo votare il candidato del centrodestra e non quello del Pd”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.