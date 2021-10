Tempesta di vento in Germania e Paesi Bassi: raffiche di oltre 100km/h, alberi abbattuti, case danneggiate e caos trasporti – FOTO

MeteoWeb

Venti estremi e pioggia hanno creato il caos in Germania e Paesi Bassi, provocando grandi alterazioni alla circolazione. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un allerta meteo arancione (livello 2) per la maggior parte della Germania e un’allerta rossa (livello 3) in alcune aree di una fascia centrale del Paese.

Stamattina, il sistema di bassa pressione, rinominato “Ignatz” dai meteorologi, ha iniziato a spostarsi sulla Germania, portando forti raffiche di vento, temporali e pioggia. Durante il resto della giornata, gli esperti del DWD si aspettano forti venti e raffiche dell’intensità di uragano, di oltre 100km/h. Un tweet del DWD fa notare come siano già stati registrati venti di oltre 100km/h nel Paese. In montagna, il vento ha raggiunto i 166km/h, in particolare sul Monte Feldberg. Registrati anche: 116 km/h a Trier, 113km/h a Tholey, 109km/h a Dörrmoschel, 107km/h a Berus, 105 km/h a Gerbrunn .

Nello stato dell’Assia, la Polizia e i servizi di emergenza hanno ricevuto diverse segnalazioni di alberi abbattuti e anche di un tappeto elastico sollevato e precipitato nelle strade. Si registrano anche danni minori alle proprietà. Secondo la Polizia, non ci sono notizie di feriti. A Berlino, i Vigili del Fuoco hanno proclamato lo stato di emergenza a causa delle forti raffiche di vento che hanno abbattuto gli alberi, con persone rimaste bloccate in auto nei quartieri di Prenzlauer Berg e Mitte. Nello stato della Renania- Palatinato, si sono verificati diversi incidenti stradali a causa di rami, alberi o cassonetti della spazzatura finiti sulla rete stradale. Un camion si è ribaltato a causa del vento sul ponte Rhine, vicino Speyer, costringendo alla sua chiusura. In Turingia e Baden-Württemberg, sono stati sradicati diversi alberi. A Delmenhorst, nella Bassa Sassonia, un uomo è stato colpito dal ramo di un albero, fortunatamente senza riportare gravi ferite.

La tempesta ha già avuto un forte impatto sulla circolazione nel Paese. Un treno merci si è scontrato con un ramo caduto a causa della tempesta nel distretto di Bonn nella notte e stamattina è stato influenzato anche il traffico a lungo percorrenza tra Colonia e Koblenz. Anche i treni a lunga percorrenza tra Würzburg e Norimberga sono stati deviati a causa della tempesta. Alterazioni dei servizi ferroviari anche tra Amburgo, Kiel e Flensburg.

Il DWD ha avvisato che ci saranno diverse tempeste di pioggia nel Paese. Nella metà settentrionale della Germania, il servizio meteorologico ha lanciato l’avviso per tempeste in movimento verso est con venti fino a 105km/h. Il maltempo colpirà anche la costa del Mar Baltico. Il DWD ha chiesto alla popolazione di rimanere in casa, soprattutto nelle aree più colpite dal maltempo. Secondo i meteorologi, il vento si attenuerà da ovest nel corso del pomeriggio.

Danni per il forte vento si sono verificati anche nei vicini Paesi Bassi. Nell’area residenziale di Ter Leede, a Barendrecht, sono stati divelte le coperture di alcuni tetti e le auto sono state danneggiate dai detriti volanti o dagli alberi caduti (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Segnalate anche finestre andate in frantumi a causa del forte vento.