Trovato il primo granchio conservato nell’ambra: è ancora favoloso e intatto dopo 100 milioni di anni

Il primo granchio risalente all’epoca dei dinosauri è stato trovato conservato nell’ambra. Il crostaceo, chiamato Cretapsara athanata, ha circa 100 milioni di anni e tuttavia è in ottime condizioni, con l’anatomia delle sue branchie pressoché intatta. Dato che è così ben conservato significa che la straordinaria scoperta porterà con sé alcune intuizioni affascinanti, le quali faranno potenzialmente luce su come i granchi di terra si siano allontanati dai loro precedenti cugini marini.

Le branchie di un granchio sono molto delicate e come tali non vanno d’accordo con milioni di anni di conservazione. Nonostante ciò, i ricercatori e autori di un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Science Advances, hanno scoperto che le branchie di C. athnata sono in condizioni notevolmente buone. La loro struttura indica che a suo tempo questo granchio godeva di uno stile di vita anfibio o acquatico, il che lo rende un allontanamento evolutivo dai suoi antenati terrestri.

Ciò è entusiasmante perché dimostrerebbe che i veri granchi esistevano già negli habitat di acqua dolce all’inizio del tardo Cretaceo, molto prima delle stime precedenti. Si tratta di una scoperta che va a colmare un vuoto nella scarsa documentazione fossile (in termini di granchi ingioiellati) di circa 50 milioni anni.

“Cretapsara athanata, il cui nome significa “l’immortale spirito cretaceo delle nuvole e delle acque”, sembra rappresentare il più antico granchio non marino mai registrato, colmando il divario tra il tempo molecolare previsto di divisione dei granchi non marini e la loro documentazione fossile molto più giovane“, ha detto a IFLScience l’autore dello studio, il dottor Javier Luque. “Ci sta anche dicendo che i veri granchi hanno conquistato indipendentemente habitat non marini più di una dozzina di volte dalla metà del Cretaceo“.

Un granchio stravagante, a quanto pare, quindi da dove viene? Il fossile lucido in questione faceva parte di un lotto di pezzi commerciali di ambra “grezza” che sono stati raccolti dai minatori birmani e venduti a un venditore di pietre preziose in una fiera nel 2015. Fortunatamente, il diamante grezzo è stato successivamente lucidato e a quel punto il suo vero valore è stato scoperto. Successivamente è stato acquisito dal Longyin Amber Museum, nella provincia dello Yunnan, in Cina, dove ora vive tra le collezioni scientifiche del museo.

Circa 100 milioni di anni prima che fosse ritrovato nell’ambra, il granchio era in agguato in acqua salmastra o dolce vicino a un estuario costiero, un luogo particolare per un piccolo granchio che potrebbe benissimo colmare un grande divario tra granchi marini e non marini, individuando quell’anello che fece da congiunzione tra le due specie. Per quanto riguarda i prossimi passi da fare, Luque e colleghi, approfondiranno gli affascinanti meccanismi alla base della carcinizzazione: un bizzarro fenomeno evolutivo attraverso il quale così tante specie hanno deciso di trasformarsi in granchi.

“Vogliamo approfondire il motivo per cui alcune specie continuano a evolversi in granchi, per indagare sulle loro transizioni dal mare alla terra e all’acqua dolce, e la loro evoluzione e diversificazione nel tempo che portano alle forme moderne viste oggi“, ha spiegato Luque. “Per questo, stiamo costruendo l’albero genealogico più completo della vita dei granchi, come parte di un progetto finanziato dalla National Science Foundation con un team di colleghi della Florida International University (Heather Bracken-Grissom) e dell’Università di Harvard (Javier Ortega-Hernandez , Joanna Wolfe e Javier Luque)”.