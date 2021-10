Vaccini, Poggiana (Asugi): “Tracciare tutti i tipi di vaccinazione e vaccinare ovunque”

MeteoWeb

Roma 1 ott. (Adnkronos Salute) – “Il position paper sulle vaccinazioni dell’adulto e dell’anziano presentato oggi da HappyAgeing è un documento molto articolato che si basa su numeri, dati ed evidenze e conclude con 7 punti su cui bisogna investire. Sono tutti importanti, ma mi concentrerei su alcune proposte in particolare”, ossia sulla necessità di tracciare tutti i tipi di vaccinazione e di vaccinare anche in spazi diversi da quelli tradizionali. Lo ha dichiarato Antonio Poggiana, direttore generale Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina) e vice presidente Federsanità Anci-Friuli Venezia Giulia, a margine della II Assise nazionale di HappyAgeing sul tema dell’immunizzazione dell’adulto e dell’anziano, tenutasi al Centro congressi Frentani di Roma.

“Oggi le vaccinazioni sono tracciate benissimo e dobbiamo continuare con questa modalità per tutti i tipi di vaccinazione – ha sottolineato – L’anagrafe vaccinale nazionale è quindi un plus che ci ha lasciato questa pandemia. Dobbiamo inoltre cambiare strategia nella vaccinazione: deve avvenire non solo negli ambulatori medici, ma in tutti i luoghi di vita e di lavoro”. Contro Covid “abbiamo vaccinato negli stadi, nelle fiere e nelle aree congressuali; dobbiamo sfruttare anche gli eventi organizzati dalle comunità per metterci a disposizione”.

“Abbiamo fatto delle esperienze importanti in Friuli Venezia Giulia – ha evidenziato il Dg Asugi – Domenica 10 ottobre, ad esempio, ci sarà la Barcolana e saremo lì a vaccinare. Vacciniamo anche davanti alle palestre e alle piscine. Credo che in questi mesi sia mancata una comunicazione chiara e precisa e questo ha indotto molte persone ad avere paura dei vaccini. Temo che stia accadendo lo stesso anche riguardo alla terza dose” anti Sars-CoV-2.