30 Novembre, Buon Onomastico Andrea! Le più belle IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri

Oggi, 30 novembre, si ricorda Sant‘Andrea! Dunque auguri di buon onomastico alle persone che portano questo nome!

In alto proponiamo una gallery con tante immagini, in basso tante frasi e video da dedicare ad Andrea!

“Quella di Andrea è la parola di uno che aspettava con ansia la venuta del Messia, ne attendeva la discesa dal cielo, trasalì di gioia quando lo vide arrivare e si affrettò a comunicare agli altri la grande notizia. Dicendo subito al fratello ciò che aveva saputo, mostra quanto gli volesse bene, come fosse affezionato ai suoi cari, quanto sinceramente li amasse e come fosse premuroso di porgere loro la mano nel cammino spirituale“. Stupisce e incanta questa spontaneità di Andrea, il quale, insieme al padre Giona e al fratello Simone – che guiderà lui stesso sulla strada del Signore – si dedica alla pesca nel lago di Tiberiade, in Galilea. Le sue reliquie, trasportate a Costantinopoli nel IV secolo, dopo lunghe vicissitudini riposano ora a Patrasso in Grecia, della quale è patrono insieme a Scozia, Russia e Spagna. E’ inoltre protettore dei pescatori, pescivendoli, macellai e minatori, che in passato lasciavano la loro lanterna accesa di notte in suo onore.

Ecco frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome “Andrea“:

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poterti fare gli auguri!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

https://www.youtube.com/watch?v=oNO60qjf98I