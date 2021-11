Accadde oggi: il 22 novembre 1963 l’assassinio di Kennedy, la sua morte ancora avvolta nel mistero

MeteoWeb

Mentre transita su un’auto scoperta per le vie della principale città del Texas, Dallas, viene assassinato il 22 novembre 1963 il presidente degli Usa John Fitzgerald Kennedy.

Le circostanze della sua morte, che hanno fatto scorrere fiumi di inchiostro e di pellicola, non sono mai state del tutto chiarite.

Chi ha ucciso John Fitzgerald Kennedy?

Molti statunitensi non credono che Lee Harvey Oswald sia stato il solo a sparare al presidente. Ma tutti gli interrogativi, nonostante la commissione Warren e milioni di documenti e perizie prodotti sul caso più controverso della storia Usa, restano aperti.

Cosa si nasconde dietro l’assassinio di Kennedy e perché dopo oltre mezzo secolo l’evento è ancora avvolto nel mistero?

Sono le 11.40 di venerdì 22 novembre 1963, quando il presidente degli Stati Uniti e la first lady Jacqueline arrivano all’aeroporto di Love Field a Dallas. E’ l’inizio di una visita ufficiale programmata cinque mesi prima dal capo della Casa Bianca, dal suo vice Lyndon Johnson e da John B. Connally, governatore del Texas. E’ previsto che la limousine presidenziale compia un giro di 45 minuti per la città fino al Trade Mart, passando tra la gente, a dimostrazione della popolarità personale di cui gode Kennedy. Il percorso è approvato il 18 novembre e pubblicizzato sui giornali fin dal giorno successivo.

Alle 12.30, però, Kennedy viene ferito mortalmente da colpi di fucile, sparati dall’operaio, attivista ed ex militare Lee Harvey Oswald. Stando alle versioni ufficiali, il primo colpo di arma da fuoco diretto verso Jfk parte all’altezza della Texas School Book Depository. Il secondo colpo risuona in rapida successione e colpisce Kennedy da dietro, entrando nel collo, un altro la testa, ed è quello fatale. Il presidente si accascia sulle ginocchia della moglie Jacqueline e all’una di notte, al Parkland Hospital di Dallas, muore dopo aver ricevuto i sacramenti.

IL PROIETTILE ‘MAGICO’ – Secondo la commissione Warren, istituita per indagare sull’omicidio, i tre colpi che uccisero Kennedy e ferirono il governatore Connally furono sparati dalla finestra del sesto piano posta all’angolo di un edificio che ospitava un deposito di libri scolastici. Un primo sparo del fucile andò a vuoto. Un secondo colpì sia il presidente che il governatore a distanza di circa 4 secondi l’uno dall’altro causando ben sette ferite. E’ il famoso ‘magic bullet’, il proiettile ‘magico’ che riuscì a rimanere integro, secondo l’avvocato Arlen Specter. Il terzo colpo ferì mortalmente il presidente.

L’IPOTESI DEL SECONDO KILLER – Secondo la versione del procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison, sulla quale è incentrato il film di Oliver Stone, ‘Jfk’, il primo colpo manca la limousine. Un secondo ferisce Kennedy alla gola e il terzo, sparato da dietro, ferisce il passante Teague, che si trova a decine di metri dall’auto presidenziale. L’ultimo proiettile, secondo Garrison, ferisce il governatore Connally, probabilmente sparato da un altro tiratore. Egli stesso, infatti disse che, a suo parere, quando Jfk fu colpito dal primo proiettile era ancora illeso. Ci sono poi le discordanze fra gli autori delle due autopsie. I dottori civili di Dallas hanno parlato dell’esistenza di un altro killer appostato di fronte al corteo, mentre i medici militari di Washington hanno ribaltato il verdetto, dichiarandosi a favore dell’ipotesi dell’assassinio solitario.

LE MORTI MISTERIOSE – Almeno 80 persone coinvolte nel caso Kennedy muoiono, negli anni successivi, in circostanze misteriose. Il primo della lista è Jack Zangretti, ucciso da un colpo di pistola alla testa nel dicembre ’63, l’uomo che sa dei rapporti Oswald-Ruby. Soltanto nel 1964 muoiono, in modo poco chiaro, tredici testimoni chiave. Sono nove le persone morte nel ’65. Dodici nel ’67. Nel ’77, quando stavano per essere riaperte le indagini, scompaiono quattordici testimoni potenziali.