8 Dicembre 2021, Buona Festa dell’Immacolata Concezione: le più belle IMMAGINI per gli auguri, VIDEO e FRASI significative

Oggi, 8 Dicembre 2021, la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: si tratta di un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, in base alla quale la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Il dogma dell’Immacolata Concezione riguarda il peccato originale: per la Chiesa ogni essere umano nasce con il peccato originale, salvo la Madre di Cristo.

Lo stato italiano, con la L. 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), ha inserito la festa dell’Immacolata Concezione dell’otto dicembre tra le festività nazionali.

8 Dicembre 2021, Buona Festa dell’Immacolata Concezione: immagini, frasi e video per gli auguri

In alto una selezione di immagini da condividere in occasione della Festa dell’Immacolata, di seguito frasi e video.

“Auguri per la festa dell’Immacolata, che la Madonna ti protegga sempre”

“La Madonna ti regali oggi un raggio di sole, che possa riscaldare la tua casa, portando amore a tutta la tua famiglia”

“Lasciate che la magia del Natale che arriva pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori.

Buona Festa dell’immacolata!”

“Ti auguro che questo periodo di festa

possa donarti tanti momenti felici e indimenticabili.

Buona Immacolata”

“Buona festa dell’Immacolata a te e a tutte le persone a te care”

“Che questa giornata porti un vento fresco di amore e felicità a te e a tutte le persone importanti della tua vita. Buona Festa dell’immacolata”

“Che la bontà di Maria Vergine possa scendere su di te e guidarti nel sentiero della giusta via. Buona festa dell’Immacolata”

“L’Immacolata dà inizio alle festività natalizie: ogni giorno possa per te essere una festa”

“Immacolata: un suono dolce e armonico come ciò che rappresenta. Tanti auguri”

“L’Immacolata Concezione vi protegga sempre e doni a voi la grazia e la fede”

“Tutto è pronto per l’arrivo del Natale! Buona Immacolata a tutti!”

“Auguri per ogni momento che ti renderà felice, per ogni abbraccio. Auguri per la Festa dell’Immacolata”

“Auguri per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni sogno che vorrai realizzare, per ogni bacio che ti scalderà il cuore. Auguri in questo giorno speciale della Festa dell’Immacolata!”

“La grazia di Maria Vergine scenda su di voi e vi guidi nel cammino della vita. Buona festa dell’Immacolata a tutti!”

“Buona festa dell’Immacolata, con l’augurio che Maria ti protegga sempre e ti sia sempre accanto”

“Che la tua fede ti sostenga sempre come in questo giorno. Ti aiuti a cercare la pace, la serenità e la forza di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare le sfide quotidiane. Con affetto… Auguri!”

“Oggi 8 Dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione, ti auguro di trascorrere una giornata serena con le persone care”

“Luci, colori e musiche: tutto è pronto per l’arrivo del Natale. L’Immacolata Concezione vegli su di voi e sulla vostra famiglia”

“Che la fede possa risplendere su di te e ti aiuti a trovare pace, serenità e la forza per superare le difficoltà della vita. Buona Immacolata”

“Che le feste possano portarvi gioia, serenità e amore. Buona festa dell’Immacolata!”

https://www.youtube.com/watch?v=ZcWCv5UNiGc