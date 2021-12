Covid, oggi 98 morti e 12.712 nuovi casi: boom di ricoveri, anche la Liguria in zona gialla da lunedì. Trentino Alto Adige a rischio arancione: il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 98 morti, 6.726 guariti e 12.712 nuovi casi su 313.536 tamponi. Oggi è risultato positivo il 4,05% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.096), Emila Romagna (1.828) e Lazio (1.470).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

5.238.221 casi totali

134.929 morti

4.812.535 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 290.757 così suddivisi:

6.951 (+254) ricoverati in ospedale ( 2,39% )

( ) 856 ( +27) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,29% )

( ) 282.950 (+5.599) in isolamento domiciliare ( 97,31% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e la soglia della zona gialla

Alla luce dei dati odierni, anche la Liguria e Trentino sono ormai certi del passaggio in zona gialla da lunedì 20 dicembre. Seguiranno quindi Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Calabria. In bilico Valle d’Aosta e Lombardia. Attenzione alle terapie intensive di Trentino e Alto Adige, in entrambi i casi oltre la soglia della zona arancione. Ma c’è ancora un ampio margine nei reparti per rimanere in giallo.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: