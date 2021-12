Covid, anche in Danimarca oggi nuovo record assoluto di contagi ma i ricoveri sono sotto controllo

MeteoWeb

Record di contagi da coronavirus in Danimarca. Le autorità sanitarie hanno confermato un totale di 23.228 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, a due giorni dal picco di oltre 16.160 infezioni, in un Paese con una popolazione di meno di sei milioni di abitanti, analoga a quella della Regione Lazio. L’organismo incaricato di seguire l’andamento della pandemia ha spiegato i dati con ulteriori test effettuati “subito dopo Natale“, come ha riportato la stampa locale. La Danimarca segnala anche altri 16 decessi e nove ricoveri che portano a 675 il numero dei pazienti Covid in ospedale, 77 dei quali in terapia intensiva (un numero di gran lunga inferiore rispetto a quelli del Lazio, che ha appunto la stessa popolazione). Nelle ultime 24 ore in Danimarca sono state somministrate circa 100.000 dosi di vaccini contro il Covid-19, circa 85.000 delle quali sono terze dosi. Ad oggi il 45,7% della popolazione ha ricevuto la dose ‘booster’.