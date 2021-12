Ricotta richiamata dai supermercati per allergene non dichiarato: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Ricotta senza lattosio (meno di 0,01g per 100g), a marchio Caseificio Pugliese F.lli Radicci S.p.A. In particolare il lotto richiamato è il n° L21307, con data di scadenza indicata in 18/12/2021, venduto in unità da 250 g.

Il prodotto è stato richiamato perché “il contenuto in lattosio risulta superiore al limite“. Nelle avvertenze si legge: “Si avvisano i clienti che avessero acquistato il prodotto e che presentano intolleranza al lattosio di non consumare e riportare al punto vendita per il rimborso“.